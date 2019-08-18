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Взрыв на свадьбе в Кабуле

В посольстве РФ сообщили, что россияне не пострадали при взрыве в Кабуле

Ранее сообщалось, что в результате теракта на свадьбе погибли 63 человека, 182 пострадали

ТАСС, 18 августа. Граждан Российской Федерации в числе пострадавших в результате взрыва, произошедшего 17 августа на свадьбе в Кабуле, нет. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в Twitter посольства России в Афганистане.

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"Российских граждан среди пострадавших нет", - отмечается в заявлении.

В результате теракта на свадьбе погибли 63 человека, 182 пострадали. В пресс-службе МВД Афганистана заявили, что взрыв был произведен террористом-смертником. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о непричастности к теракту.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил теракт и сообщил о созыве экстренного заседания по вопросам безопасности для анализа ситуации и исправления в будущем недостатков в деле обеспечения защиты населения.

Теги
АфганистанРоссияГани, АшрафВзрыв на свадьбе в Кабуле
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