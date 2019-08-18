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ДТП с маршрутным автобусом в Перми

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 33

Всего среди госпитализированных девять детей
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© Карина Бурьян/ТАСС

ПЕРМЬ, 18 августа. /ТАСС/. Еще один человек госпитализирован после крупного ДТП с автобусом в Перми. Число пострадавших выросло до 33, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

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"По информации на 14:00 (12:00 мск)18 августа, 33 пострадавших госпитализированы, из них девять детей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, еще один человек в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в воскресенье.

Ранее Минздрав сообщал о 32 госпитализированных, среди которых 23 взрослых, восемь из них в тяжелом состоянии, еще девять детей - в состоянии средней степени тяжести.

В ДТП, которое, по предварительным данным, произошло из-за неисправности автобуса, погиб один человек. Глава города Дмитрий Самойлов поручил отстранить перевозчика - компанию "Дизель" - от работы на городских маршрутах до окончания следствия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД, в воскресенье полиция задержала водителя автобуса, ему предъявлено обвинение по статье 264 ч. 3 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Теги
РоссияПермский крайДТП с маршрутным автобусом в Перми
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