Поисковик пострадал при взрыве в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Поисковик получил ранения при взрыве в Кировском районе Ленинградской области, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС заместитель главы администрации района Александр Морозов.

"Факт подрыва подтверждаем, у нас там поисковые отряды стоят. Человеку оказана медицинская помощь в Кировской ЦРБ, угрозы жизни нет. Инцидент произошел вчера вечером - сегодня ночью", - сказал собеседник агентства.

Источник в силовых структурах Северо-Западного федерального округа уточнил ТАСС, что взорвался запал гранаты. По его словам, поисковики получили разрешение на проведение работ от Минобороны. "Это зарекомендовавшая себя с хорошей стороны организация, им не было отказано [в проведении работ]", - добавил он.

В Кировском районе сейчас работает военно-историческая экспедиция "Волховский фронт. Апраксин", которую организовало "Поисковое движение России".

"Сводная группа поисковиков Москвы и Московской области, в которой находился пострадавший поисковик, работает по собственному плану работ, их лагерь находится отдельно и независимо от лагеря военно-исторической экспедиции "Волховский фронт. Апраксин", - отмечается на сайте движения. При этом подтверждается, что работы были согласованы региональными властями и военными.