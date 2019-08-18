Семь человек пострадали при столкновении двух легковушек на трассе в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Семь человек пострадали в столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ульяновской области. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло в районе 8 утра мск на автодороге Ульяновск - Дмитровград - Самара. Водитель ВАЗ-217030 Priora 1991 года рождения, не имеющий права управления автомобилем, не справился с управлением, ушел в занос, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомашиной ВАЗ-2109. "В результате ДТП водитель ВАЗ-2109 1957 года рождения и трое пассажиров госпитализированы. Водитель и два пассажира Priora также госпитализированы с различными травмами. Погибших нет", - сказал собеседник агентства.