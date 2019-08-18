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В Приморье полностью восстановили подачу электричества после тайфуна

В семи муниципалитетах региона сохраняется режим ЧС

ТАСС, 18 августа. Специалисты восстановили электроснабжение всех населенных пунктов Приморского края, пострадавших от затяжных дождей в регионе. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе краевой администрации.

"Электроснабжение населенных пунктов восстановлено", - говорится в сообщении.

В частности, электричество вернулось в четыре села Октябрьского района, где живут в общей сложности более 1,1 тыс. человек. Кроме того, перебои со светом наблюдались в селе Барабаш Хасанского района.

Режим чрезвычайной ситуации сохраняется в семи муниципалитетах Приморья, в том числе Лесозаводске, Уссурийске и Дальнереченске. По последним данным, подтоплены более 400 домов и 1,25 тыс. придомовых территорий. Эвакуированы 170 человек.

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РоссияПриморский край
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