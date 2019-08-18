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В Москве после гибели полицейского в ДТП возбуждено уголовное дело

Еще один сотрудник полиции с травмами госпитализирован

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудника полиции в ДТП на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудника полиции в результате ДТП в юго-западе столицы с участием служебного автомобиля по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сообщила Иванова.

В воскресенье днем на Севостопольском проспекте произошло столкновение грузовика и служебного автомобиля полиции. В результате аварии один полицейский погиб на месте происшествия, еще один с травмами госпитализирован. Сейчас на месте аварии работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что для эвакуации одного из пострадавших на место ДТП прибыл вертолет санавиации.

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