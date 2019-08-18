Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Две иномарки столкнулись на трассе в Волгоградской области, в результате чего погибли мужчина и двухлетний ребенок, еще пять человек госпитализированы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По словам очевидцев, Kia Rio выехала на встречную полосу и столкнулась с Ford Focus. Погиб водитель автомобиля Ford 1982 года рождения, пострадали его супруга и двое детей - пяти и трех лет. Водитель Kia и его жена 1993 года рождения получили травмы и доставлены в больницу, их двухлетняя дочь погибла", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло в Октябрьском районе Волгоградской области возле села Абганерово. Автомобили столкнулись около 15:00 на 72-м км трассы Волгоград - Котельниково.