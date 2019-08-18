Все федеральные трассы в Сочи после сильных дождей работают в штатном режиме

СОЧИ, 18 августа. /ТАСС/. Движение было затруднено на некоторых дорогах Сочи из-за сильного ливня, прошедшего на курорте в субботу. Сейчас все федеральные дороги в городе работают в штатном режиме, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Черноморье".

"В результате залповых ливней, прошедших на территории Сочи в субботу, на нескольких участках федеральных дорог были отмечены затруднения движения, обусловленные частичным подтоплением проезжей части без приостановки движения. Такие явления фиксировались в микрорайонах Вардане, Мамайка, Бытха на трассе А-147 Джубга - Сочи, в районе автодорожной вставки между тоннелями 7а и 8а и транспортной развязки "Улица Фабрициуса" на трассе А-148 "Дублер Курортного проспекта". В районе пересечения нового направления Адлер - Горнолыжный курорт "Альпика-Сервис" с участком "Адлер - Веселое" в результате залпового ливня произошло подтопление 150-метрового участка с полной остановкой движение на несколько часов, силами дорожников и ГИБДД был организован объезд, пока шла ликвидация ливневых вод с проезжей части", - говорится в сообщении организации.

"Все федеральные трассы в Сочи работают в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

Сейчас продолжает действовать экстренное предупреждение о сильных осадках и формировании смерчей на территории города, сохраняется вероятность резкого подъема уровня воды в реках и схода селей в горах.