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СМИ: в Индии 13 человек погибли в ДТП с автобусом

Еще 20 пострадавших доставлены в больницу, 11 из них находятся в критическом состоянии

ТАСС, 19 августа. Не менее 13 человек погибли в индийском штате Махараштра в результате ДТП с участием автобуса и контейнеровоза. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию.

По ее данным, лобовое столкновение произошло в воскресенье вечером, оба водителя транспортных средств погибли на месте. Также жертвами ДТП стали 11 пассажиров. 20 пострадавших доставлены в больницу, 11 из них находятся в критическом состоянии. Всего в автобусе находились 45 пассажиров. О причинах инцидента информации нет.

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