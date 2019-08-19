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ДТП с маршрутным автобусом в Перми

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 34

В числе пострадавших есть дети

ПЕРМЬ, 19 августа. /ТАСС/. Еще один ребенок госпитализирован после крупного ДТП с автобусом в Перми. Число пострадавших выросло до 34, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"По информации на 08:00 (06:00 мск), госпитализировано 34 пострадавших, из них 10 детей", - сказали в министерстве.

Ранее ведомство сообщало о 33 госпитализированных, среди которых 24 взрослых. Как пояснили ТАСС в ведомстве, в воскресенье был госпитализирован еще один ребенок. Один из несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней степени тяжести, из взрослых в тяжелом состоянии семь человек.

Теги
РоссияПермский крайДТП с маршрутным автобусом в Перми
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