Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 34

ПЕРМЬ, 19 августа. /ТАСС/. Еще один ребенок госпитализирован после крупного ДТП с автобусом в Перми. Число пострадавших выросло до 34, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"По информации на 08:00 (06:00 мск), госпитализировано 34 пострадавших, из них 10 детей", - сказали в министерстве.

Ранее ведомство сообщало о 33 госпитализированных, среди которых 24 взрослых. Как пояснили ТАСС в ведомстве, в воскресенье был госпитализирован еще один ребенок. Один из несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней степени тяжести, из взрослых в тяжелом состоянии семь человек.