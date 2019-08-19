В Саратове возбудили дело после наезда детского паровозика на пятилетнего мальчика

САРАТОВ, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления СК РФ по Саратовской области возбудили уголовное дело после того, как пятилетнего мальчика на одном из городских бульваров сбил детский паровозик. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"По факту получения малолетним ребенком травм на аттракционе, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет)", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По данным следствия, местный бизнесмен организовал аттракцион "Детский паровозик" в пешеходной зоне одного из бульваров города. Вечером 16 августа под колеса паровозика попал мальчик 5,5 лет. "Ребенок получил множественные травмы головы тела и конечностей, с которыми [был] госпитализирован", - уточнили в пресс-службе.

Следователи изъяли документы индивидуального предпринимателя и разрешительную документацию на организованный аттракцион, в ближайшее время пройдет техническая экспертиза. Виновнику инцидента может грозить лишение свободы на срок до шести лет и штраф.