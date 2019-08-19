Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе "Таврида" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Одна пассажирка погибла, еще двое взрослых и двое детей пострадали в результате столкновения двух иномарок в понедельник утром на трассе "Таврида" в районе села Фонтан. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Крыму.

"В 05:00 на линию "101" поступило сообщение о ДТП на трассе "Таврида" в районе села Фонтан с участием двух легковых автомобилей Toyota Vista и BMW. Пострадали пять человек, среди которых двое детей. Одна из пассажиров Toyota Vista получила травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В экстренном ведомстве добавили, что для доступа к пострадавшим спасатели деблокировали двери автомобилей. "Крымские спасатели оперативно прибыли на место происшествия, оказали помощь пострадавшим, в том числе [провели] их деблокацию из деформированных авто с помощью специализированного инструмента, приняли необходимые меры противопожарной безопасности и обеспечили тесное взаимодействие со службами экстренного реагирования", - приводятся в сообщении слова начальника регионального главка МЧС Александра Еремеева.

Пострадавших доставили в Ленинскую райбольницу.