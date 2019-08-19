Суд в Москве отказался рассматривать вопрос об аресте Яшина из-за замечаний к протоколу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Троицкий суд Москвы отказался рассматривать вопрос об аресте незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина из-за имеющихся в административном протоколе недостатков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Троицкий районный суд Москвы вернул административный материал в отношении Яшина И. В. по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга") для устранения недостатков", - сказали в суде, отметив, что до их устранения вопрос об аресте рассматриваться не будет.

Ранее сообщалось, что Яшин был повторно задержан на выходе из спецприемника, где он отбывал очередной административный арест. 8 июля Хамовнический суд Москвы назначил ему 10 суток административного ареста, признав виновным в участии в несанкционированном митинге 14 июля. 29 июля Щербинский суд Москвы также признал его виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде 10 суток ареста за призывы выходить на несанкционированную акцию.