Прокуратура обжаловала УДО экс-замминистра культуры Пирумова

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала решение Преображенского суда Москвы, удовлетворившего ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова, осужденного за хищения по первому уголовному делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

"В Преображенский суд Москвы поступило апелляционное представление на постановление районного суда от 7 августа об условно-досрочном освобождении Пирумова. Преображенская межрайонная прокуратура столицы просит Московский городской суд отменить данное постановление", - сказала представитель суда.

Ранее Пирумов был осужден на 1,5 года колонии по делу о хищении, но был отпущен в зале суда в связи с тем, что суд учел срок его нахождения в СИЗО в период расследования дела. В конце января Мосгорсуд ужесточил ему наказание до трех лет колонии по требованию прокуратуры, которая с соответствующим ходатайством дошла до Верховного суда РФ, вернувшего дело на новое рассмотрение. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Москве, Пскове, Калуге, Тамбове и Калининграде. Преображенский суд Москвы 7 августа вынес решение об условно-досрочном освобождении Пирумова от наказания по этому делу.

В рамках второго уголовного дела в апреле этого года Пирумову было предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), а также новое обвинение в мошенничестве. Он был арестован. 12 августа Московский городской суд пришел к выводу о неэффективной организации расследования этого дела и принял решение об освобождении его под домашний арест до 16 ноября.