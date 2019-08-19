Экс-глава "Газпром межрегионгаз Пятигорск" пойдет под суд за мошенничество

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск", обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Пятигорск". Уголовное дело направлено в Пятигорский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, обвиняемый с марта 2013 года по май 2015 года предоставлял в ИФНС по Пятигорску налоговые декларации и бухгалтерские документы с ложными сведениями об объемах и стоимости реализованного ООО газа, незаконно возмещал денежные средства от НДС, тем самым похитив из бюджета РФ более 1 млрд рублей. Деньги впоследствии он использовал в коммерческой деятельности общества. "Причиненный ущерб в ходе следствия возмещен в полном объеме", - отметили в Генпрокуратуре.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). Уголовное дело по материалам прокурорский проверки расследовала следственная часть Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.