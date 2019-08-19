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В Самарской области обнаружен схрон с оружием

Силовики изъяли оттуда два автомата Калашникова, обрез ружья, пистолет ТТ, около 200 патронов и две гранаты

САМАРА, 19 августа. /ТАСС/. Схрон с оружием и патронами обнаружен в Самарской области, сообщили журналистам в региональном управлении ФСБ.

"В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области в одном из заброшенных домов поселка Журавлинский Сызранского района обнаружен так называемый схрон", - говорится в сообщении. Изъято два автомата Калашникова, обрез ружья, пистолет Токарева, около 200 патронов и две гранаты. По предварительным данным, оружие в доме хранили представители одной из преступных групп Сызрани.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения оружия. Сотрудники ФСБ устанавливают причастных лиц и канал поставки оружия.

Ранее в понедельник в ГУ МВД России по Самарской области сообщили об обнаружении другого схрона - в Борском районе в заброшенном здании нашли несколько ящиков с боеприпасами.

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РоссияСамарская область
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