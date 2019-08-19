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Два ДТП с участием в общей сложности 15 легковых автомобилей произошли в Севастополе

На месте работают 44 человека и 15 единиц техники

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Две аварии на одной улице с участием семи и восьми легковых автомобилей произошли в Севастополе, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю.

"В 15:15 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от оперативного дежурного УМВД города Севастополя поступило сообщение о том, что на автодороге по улице Шабалина (район СТ "Ветеран") произошли два ДТП - с участием семи и восьми легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают 44 человека, 15 единиц техники, направлены бригады скорой помощи, пожарно-спасательной части, сотрудники МЧС.

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