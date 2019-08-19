{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"КамАЗ" врезался в автобус в Ленинградской области

По предварительным данным источника в экстренных службах, есть пострадавшие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Пассажирский автобус и "КамАЗ" столкнулись на Выборгском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области в понедельник вечером. По предварительным данным, среди пассажиров автобуса есть пострадавшие, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Выборгском шоссе автобус 678-го маршрута остановился для высадки пассажиров, в это время с ним столкнулся "КамАЗ". По предварительным данным, среди пассажиров автобуса есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

По его словам, авария произошла в городе Сертолово.

Теги
РоссияЛенинградская область
Незаконный цех по производству криптовалюты обнаружен в Ингушетии
Проводится проверка
Читать полностью