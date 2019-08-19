Самолет "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

ЕРЕВАН, 19 августа. /ТАСС/. Самолет российской авиакомпании "Победа" в понедельник вечером совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, повредив хвостовую часть. Как сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации Армении, среди пассажиров пострадавших нет.

"19 августа в районе 21:04 (20:04 мск) самолет авиакомпании "Победа" при посадке в аэропорту Ширак города Гюмри повредил хвостовую часть, коснувшись ею взлетной полосы. В самолет были 173 пассажира, пострадавших и раненых нет", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отметили в Комитете гражданской авиации страны, для выяснения причин случившегося будет создана специальная комиссия. "Дальнейший рейс будет выполнен при задействовании запасного борта авиакомпании "Победа", - подчеркивается в релизе.

Самолет следовал по маршруту Москва - Гюмри, уточнили корреспонденту ТАСС в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе "Победы" ТАСС сообщили, что самолет мог коснуться полосы так называемой хвостовой пятой, предназначенной для защиты фюзеляжа при уходе на второй круг. "Есть подозрение на касание хвостовой пятой полосы во время посадки. Делать выводы о жесткой посадке преждевременно. Резервный борт уже летит в Гюмри за клиентами обратного рейса", - говорится в сообщении пресс-службы.

В новость были внесены изменения (22:54 мск) — добавлен комментарий авиакомпании.