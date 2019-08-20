Владелец захваченного в Камеруне судна с россиянами отказывается от комментариев

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Германская судоходная компания MarConsult Schiffahrt со штаб-квартирой в Гамбурге не дает комментариев по делу захваченных в Камеруне моряков. Об этом ТАСС сообщили во вторник в компании.

"В пятницу мы распространили информацию, кроме этого сообщить пока ничего не можем. Как только будет дополнительная информация, мы распространим ее через пресс-службу", - сказал корреспонденту ТАСС представитель организации.

14 августа между 23:00 и 00:00 по местному времени (01:00-02:00 мск пятницы - прим. ТАСС) в районе порта Дуала неизвестные атаковали грузовое судно "Мармалайта".

Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России. Ранее во вторник в посольстве РФ в столице Камеруна Яунде сообщили, что похитители российских граждан пока не выходили на связь.