СК провел обыск у одного из участников акции 27 июля в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники СК провели обыск в доме участника несогласованной акции в Москве 27 июля Виктора Кириленко в рамках уголовного дела о массовых беспорядках. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"У участника акции 27 июля Виктора Кириленко прошел обыск в связи с уголовным делом, возбужденным по ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"). В настоящий момент его везут в СК на допрос. Пока Кириленко числится свидетелем", - сказал собеседник агентства.

По данным еще одного источника ТАСС, у Кириленко изъяли компьютер и телефон.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.