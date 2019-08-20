Похитители моряков около Камеруна вышли на связь

ТАСС, 20 августа. Владелец судна "Мармалайта", часть экипажа которого была захвачена около Камеруна, получил сообщение от похитителей о том, что моряки здоровы, сообщили ТАСС во вторник в Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ).

В числе восьми похищенных трое граждан России.

"Вчера вышли похитители [на связь]. Связались с судовладельцем, сказали, что люди живы и здоровы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что похитители попросили передать для пленников подходящую для климата одежду и попросили обеспечить их лекарствами для профилактики различных заболеваний, в том числе от малярии.

"Пока определяются с суммой выкупа", - добавил представитель РПСМ.

14 августа между 23:00 и 00:00 по местному времени (между 01:00 и 02:00 мск пятницы - прим. ТАСС) в районе порта Дуала неизвестные атаковали грузовое судно "Мармалайта". Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России. Ранее во вторник в посольстве РФ в столице Камеруна Яунде сообщили, что похитители российских граждан пока не выходили на связь.