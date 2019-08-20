Полиция изъяла все масло, которым в Ульяновской области могли отравиться 12 человек

УЛЬЯНОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы изъяли на территории Ульяновской и Самарской областей более 200 литров масла, которое могло стать причиной отравления 12 человек. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области.

Сейчас в медучреждениях Ульяновска находятся 11 человек, госпитализированных в разные дни с признаками отравления, один пострадавший умер. Все они употребляли в пищу растительное масло, изготовленное в домашних условиях.

"Всего было изготовлено порядка 215 литров масла, из них 15 литров оставалось в Ульяновской области и 200 было отправлено в Самарскую область. На данный момент вся продукция изъята правоохранительными органами и направлена на экспертизу", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что изготовленное в Ульяновской области масло было направлено в хозяйство на территории Самарской области, откуда были завезены семена подсолнечника. "После изъятия продукта экспертам предстоит выявить в нем отравляющее вещество", - добавили в пресс-службе.

По словам заведующего токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи им Е. М. Чучкалова Игната Пономаренко, в сыворотке крови пациентов с признаками отравления присутствует производный кумарина. Кумарин - органическое вещество, имеет запах свежего сена, применяется в парфюмерной и мыловаренной промышленности, также используется как основа для яда от грызунов.