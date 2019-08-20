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Подозреваемый в убийстве семьи под Ульяновском юноша не состоял на учете у психолога

Директор Базарносызганской средней общеобразовательной школы № 1 Александр Исачкин отметил, что у юноши не было конфликтов. Кроме того, он не нарушал дисциплину

УЛЬЯНОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Юноша, которого подозревают в убийстве семьи в Ульяновской области, не находился на учете у школьного психолога. Об этом сообщил ТАСС директор Базарносызганской средней общеобразовательной школы № 1 Александр Исачкин.

"Должность школьного психолога у нас в школе есть. На особом контроле мальчик не состоял, - сказал директор. - Он никогда не нарушал дисциплину, учился хорошо, и вообще характеризовался как ученик с положительной стороны. Никогда ни в каких драках он не был замечен".

По словам Исачкина, подросток учился в этой школе год, за это время у него не было конфликтов с педагогами или одноклассниками. "Ни на одном из учетов семья не состояла", - уточнил директор.

Он добавил, что случившаяся трагедия - большое потрясение для всех педагогов, учеников и родителей. "Психологи сейчас работают с одноклассниками мальчика очень основательно", - рассказал Исачкин.

 

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