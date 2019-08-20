Рейс из Петербурга в Мюнхен вернулся в Пулково по техническим причинам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Lufthanza, выполнявший рейс LH2565 из Санкт-Петербурга в Мюнхен, вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам, посадка прошла штатно, сообщили ТАСС во вторник в управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Рейс по техническим причинам вернулся в аэропорт, он только что приземлился, посадка прошла штатно", - сказала представитель компании. Самолет вылетел из Пулково в 16:50 мск. В компании не уточнили, что именно стало причиной возвращения самолета.

По словам источника в экстренных службах, причиной внеплановой посадки стала трещина в стекле.

В новость были внесены изменения (18:33 мск) - добавлена причина инцидента.