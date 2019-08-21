Двое мужчин подозреваются в убийстве лося под Саратовом

САРАТОВ, 21 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты в Саратовской области. Двое мужчин подозреваются в незаконной добыче лося. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.

"В полицию обратился житель Саратова, ставший очевидцем подозрительных действий двух мужчин, которые на территории одного из гаражных боксов производили разделку туши дикого животного. Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Как пояснили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона, один из мужчин является сотрудником отдела комитета охотничьего хозяйства.

"Накануне на территории охотхозяйства Саратовского района егеря заметили груженый автомобиль. Двое граждан стали выгружать из машины разделанные части лося. На место были вызваны сотрудники полиции. По предварительным данным, один из мужчин является сотрудником отдела комитета охотничьего хозяйства", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, виновные понесут наказание по всей строгости закона. Кроме того, в ведомстве в ближайшее время "произойдет серьезная кадровая работа". Охота на лося стартует в области лишь с 1 сентября.