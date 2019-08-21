Владелец захваченного в Камеруне судна отказался от комментариев

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Германская судоходная компания MarConsult Schiffahrt со штаб-квартирой в Гамбурге отказывается от комментариев по делу захваченных в Камеруне моряков с судна "Мармалайта". Об этом ТАСС сообщили в среду в компании.

"Ради безопасности наших моряков мы не даем информации, кроме той, что была опубликована на нашей интернет-странице", - сказал представитель компании.

15 августа в районе порта Дуала неизвестные, предположительно, нигерийские пираты, атаковали грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России. Во вторник, 20 августа, в посольстве РФ в Яунде сообщили, что россияне могли быть доставлены на территорию Нигерии. К настоящему времени новой информации об их местонахождении нет.

В то же время, по информации посольства, состояние здоровья трех захваченных российских граждан удовлетворительное, дипломаты договорились, что им доставят медикаменты против малярии.

Поиском российских моряков занимается ВМФ Камеруна и Координационный центр по борьбе с пиратством в Гвинейском заливе. Сформирована группа экстренного реагирования, которая ведет переговоры о выкупе моряков.