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В посольстве РФ рассказали о состоянии похищенных в Камеруне россиян

Собеседник агентства сообщил, что россиянам должны доставить медикаменты против малярии
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© EPA/Robin Utrecht, архив

РАБАТ, 21 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Состояние здоровья трех российских граждан, захваченных на минувшей неделе при нападении пиратов на грузовое судно "Мармалайта" близ порта Дуала, - удовлетворительное.

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Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в посольстве РФ в Яунде.

"По имеющейся у нас информации, состояние здоровья россиян - удовлетворительное. Есть договоренность, что им доставят медикаменты против малярии", - сказал собеседник агентства.

Дипломат уточнил, что захваченные россияне занимали должности капитана, старшего помощника и старшего механика.

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