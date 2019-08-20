Что известно о похищении моряков у берегов Камеруна

По информации МИД РФ, нападавшие захватили трех граждан России. Представитель прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах при этом сообщила о четырех похищенных россиянах, трех филиппинцах и одном украинце.

В Российском профессиональном союзе моряков во вторник сообщили, что владелец судна "Мармалайта" получил сообщение от похитителей о том, что моряки здоровы. Они также попросили передать для пленников подходящую для климата одежду и обеспечить их лекарствами для профилактики различных заболеваний, в том числе от малярии.

Как рассказали в посольстве РФ в Яунде, россияне, предположительно, доставлены на территорию Нигерии.