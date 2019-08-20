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Что известно о похищении моряков у берегов Камеруна

Порт Дуала
© DeAgostini/Getty Images, архив

15 августа в районе порта Дуала неизвестные атаковали грузовое судно "Мармалайта". Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России.

Что произошло

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15 августа в райoне порта Дуала (Камерун) неизвестные атаковали принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовoе судно "Мармалайта", следовавшее под флагoм Антигуа и Барбуды. Они захватили восемь членов экипажа. По одной из версий, за нападением могут стоять нигерийские пираты. 

Похитители пока никаких требований не предъявляли.

Что известно о моряках

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По информации МИД РФ, нападавшие захватили трех граждан России. Представитель прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах при этом сообщила о четырех похищенных россиянах, трех филиппинцах и одном украинце.

В Российском профессиональном союзе моряков во вторник сообщили, что владелец судна "Мармалайта" получил сообщение от похитителей о том, что моряки здоровы. Они также попросили передать для пленников подходящую для климата одежду и обеспечить их лекарствами для профилактики различных заболеваний, в том числе от малярии.

Как рассказали в посольстве РФ в Яунде, россияне, предположительно, доставлены на территорию Нигерии. 

Как ведутся поиски

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Поиском похищенных россиян занимается ВМФ Камеруна и Координационный центр по борьбе с пиратством в Гвинейском заливе.

Как сообщило посольство РФ в Яунде, сформирована группа экстренного реагирования, которая ведет переговоры о выкупе моряков. Российские дипломаты активно взаимoдействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами.

 

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КамерунПохищение моряков у берегов Камеруна
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