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В Германии заявили, что на захваченном у Камеруна грузовом судне было четверо россиян

В прокуратуре Гамбурга сообщили, что среди похищенных членов экипажа также трое филиппинцев и один украинец

БЕРЛИН, 19 августа. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Четверо россиян были захвачены при нападении на грузовое судно "Мармалайта" близ камерунского порта Дуала. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС по телефону представитель прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах.

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"Речь идет о четырех гражданах России", - сказала она, добавив, что были также похищены трое филиппинцев и один украинец. "Мы ведем расследование, поскольку в Гамбурге базируется судоходная компания-владелец".

"Другие детали относительно дела мы не можем пока раскрыть", - отметила Фромбах.

15 августа в районе порта Дуала неизвестные, предположительно, нигерийские пираты, атаковали грузовое судно "Мармалайта". Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе, по данным внешнеполитического ведомства, трех граждан России.

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