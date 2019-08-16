Случаи захвата российских моряков в заложники

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 августа 2019 года МИД РФ сообщил, что днем ранее в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестные атаковали принадлежащее датской компании грузовое судно, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Нападавшие захватили восемь членов экипажа, среди которых трое россиян. ТАСС подготовил материал о случаях захвата в заложники российских моряков торгового флота. С начала 2013 года сообщалось о десяти таких инцидентах (без учета ЧП 15 августа 2019 года). В хронологию не включены случаи арестов судов официальными властями (например, задержание в Ливии экипажа российского судна "Механик Чеботарев" в 2015 году).

7 февраля 2013 года в территориальных водах Республики Камерун (между камерунским портом Дуала и Малабо в Экваториальной Гвинее) пиратами было совершено нападение на судно Ester C, следовавшее под британским флагом. В заложники попали три человека - граждане РФ Валерий Виноградов (капитан судна), Андрей Кренев (старший механик), а также гражданин Румынии. Проведя в плену 31 день, они были освобождены, о чем компания-судовладелец Carisbrooke Shipping сообщила 11 марта 2013 года. Данных о выплате выкупа не было.

17 февраля 2013 года в водах Гвинейского залива нигерийские пираты захватили в плен шестерых членов экипажа буксира Armada Tuah 101 под флагом Малайзии. В числе похищенных был гражданин России - старший помощник капитана Андрей Новиков, вместе с ним в заложниках у пиратов оказались трое украинских и два индийских моряка. За освобождение моряков похитители требовали выкуп в €1 млн. 26 февраля 2013 года все заложники были освобождены, выкуп не выплачивался.

23 апреля 2013 года в Гвинейском заливе пираты захватили немецкий контейнеровоз Hansa Marburg, в числе экипажа которого были гражданин России и двое граждан Украины. 23 мая 2013 года экипаж судна освободили. Про выкуп пиратам не сообщалось.

25 апреля 2013 года в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали контейнеровоз City of Xiamen, принадлежащий немецкой компании Sunship Schiffahrtskontor. В заложниках оказались пять членов экипажа, в том числе один гражданин РФ - Сергей Дьячкин. 11 мая 2013 года все моряки были освобождены. Про выкуп пиратам не сообщалось.

30 января 2016 года в Гвинейском заливе члены вооруженной нигерийской группировки захватили следовавший под либерийским флагом танкер Leon Dias компании Leon Shipping. Судно перевозило дизельное топливо, на борту находился 21 член экипажа, в том числе двое граждан РФ - жители Ростовской и Вологодской областей. Нападавшие захватили в заложники пять членов экипажа танкера, в том числе старшего инженера - россиянина. Впоследствии судовладелец передал нападавшим выкуп (его сумма не называлась), заложники были освобождены.

23 февраля 2016 года в Гвинейском заливе (в территориальных водах Нигерии) пираты захватили французское вспомогательное судно Bourbon Liberty-251. Экипаж, в составе которого были двое россиян, успел передать сигнал бедствия. Нигерийские военные моряки провели операцию, в ходе которой судно и большая часть экипажа (включая россиянина Бакланова) были освобождены, но нападавшие бежали, и им удалось забрать с собой двух заложников, в том числе россиянина Ивана Рудного. 24 марта 2016 года Рудный был освобожден.

27 ноября 2016 года рефрижераторное судно Saronic Breeze греческой компании Laskaridis Shipping, следовавшее под флагом Панамы из Ганы в Бенин, было захвачено пиратами в Гвинейском заливе, в 72 морских милях (133 км) от побережья Бенина. 30 ноября посол Бенина в РФ Анисет Габриэль Кочофа подтвердил ТАСС факт захвата. По данным судовладельца, Saronic Breeze было вскоре оставлено пиратами, которые вместе с тремя захваченными россиянами из состава судовой команды направились в Нигерию. По сообщению посольства России в Нигерии, вечером 20 декабря 2016 года трое российских моряков, похищенных на Saronic Breeze, были освобождены. Выплачивался ли похитителям выкуп, не уточнялось.

8 февраля 2017 года посольство России в Нигерии сообщило, что в нигерийских территориальных водах произошло пиратское нападение на универсальное грузовое судно BBC Caribbean, в результате чего с его борта были похищены восемь моряков - семеро граждан РФ и один гражданин Украины. Пираты атаковали судно в Гвинейском заливе недалеко от нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер. Три члена экипажа (старший механик, второй помощник и кадет), которые не попали в плен к пиратам, смогли увести корабль в Лас-Пальмас (Испания), позже они вернулись на родину в Россию. 5 марта 2017 года уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай сообщил ТАСС, что нападавшие освободили всех захваченных моряков. По его словам, германская компания Briese совместно с российским посольством смогла в ходе напряженных переговоров "договориться с пиратами о выкупе", однако сумма выплаты не разглашалась.

15 мая 2017 года в Гвинейском заливе у берегов Нигерии произошло пиратское нападение на судно MV Glory, шедшее под флагом Антигуа и Барбуда. В результате были похищены шестеро членов экипажа. 22 мая пресс-атташе посольства России в Нигерии Иван Лыдкин рассказал ТАСС, что в числе похищенных был гражданин РФ С. Жимантас. 8 июня 2017 года российские дипломаты сообщили о его освобождении. Выплачивался ли похитителям выкуп, не уточнялось.

2 января 2019 года в Гвинейском заливе на судно MSC Mandy, находившееся в районе территориальных вод Бенина, было совершено пиратское нападение. В этот момент на борту судна находились 24 человека, в том числе 23 россиянина. Нападавшие захватили в заложники шестерых россиян, включая капитана судна, и вместе с ними покинули место происшествия на лодке. 30 января 2019 года российские моряки были отпущены пиратами на территории Нигерии. Был ли выплачен за них выкуп, не сообщалось.