Угрожавшего выбросить дочь с балкона жителя Саранска арестовали на два месяца

ТАСС, 21 августа. Октябрьский районный суд Саранска отправил под стражу на два месяца мужчину, который вечером 19 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хотел выбросить с балкона третьего этажа пятимесячную дочь. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Судья вынес постановление о заключении под стражу на два месяца до 18 октября 2019 года включительно", - сказали в пресс-службе суда.

Ранее в пресс-службе МВД по республике рассказали ТАСС, что мужчина был неоднократно судим, он привлекался к уголовной ответственности за угон, умышленное уничтожение чужого имущества, а в 2007 году - за убийство. До 2011 года мужчина находился в местах лишения свободы.

По данным ведомства, мать в поле зрения правоохранительных органов не попадала. В день происшествия она работала, с ребенком дома был отец. По ее словам, она не ожидала такого поступка от отца девочки. С ее слов, он хорошо заботился о девочке, кормил, купал, гулял с ней. Семья девочки не состояла на учете в правоохранительных органах.

Ранее глава Мордовии Владимир Волков распорядился наградить сотрудников полиции и МЧС, спасших пятимесячную девочку.

Сотрудникам полиции и МЧС удалось по карнизу с соседнего балкона приблизился к окну квартиры и забрать ребенка у отца. Девочку передали медикам, ее жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело.