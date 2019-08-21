Экс-замначальника угрозыска в Петербурге осужден на 1,5 года за покушение на мошенничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Петроградский районный суд признал виновным в покушении на крупное мошенничество бывшего замначальника отдела уголовного розыска, экс-начальника отдела по борьбе с имущественными преступлениями УМВД по Петроградскому району ГУ МВД Петербурга и Ленинградской области Михаила Еремина. Как сообщается в среду в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города, экс-полицейский осужден на 1,5 года колонии.

"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Михаила Еремина. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении. По данным пресс-службы, он полностью признал вину.

Суд установил, что в 2018 году Еремин ввел в заблуждение находящегося в розыске фигуранта дела о мошенничестве, обещая ему за 700 тыс. рублей обеспечить избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде вместо ареста. Полномочий повлиять на меру пресечения у Еремина не было. Он был задержан сотрудниками ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при получении муляжа денег.

До вынесения приговора Еремин находился под домашним арестом. После оглашения решения суда взят под стражу незамедлительно.