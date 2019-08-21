Экс-руководителя администрации главы Дагестана будут судить за превышение полномочий

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана передала в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации главы и правительства республики Исмаила Эфендиева о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Прокуратурой республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Дело для рассмотрения по существу направлено в Советский районный суд г. Махачкалы", - говорится в сообщении ведомства.

По версии обвинения, в 2017 году Эфендиев, являясь руководителем администрации главы и правительства Дагестана, "из личной заинтересованности, явно выходя за пределы своих полномочий, подписал распоряжение о принятии государственным казенным учреждением Республики Дагестан "Автохозяйство" на обслуживание автомобиля иностранной марки, не закрепленного за данным учреждением на праве оперативного управления и находящегося в собственности физического лица".

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, в результате было проведено незаконное техническое обслуживание названного автомобиля, ущерб бюджету республики составил более 360 тыс. рублей. В настоящее время причиненный преступлением ущерб возмещен.

Эфендиев был назначен руководителем администрации главы и правительства Дагестана в феврале 2016 года, в ноябре 2017 года он стал заместителем руководителя администрации главы и правительства региона. В сентябре 2018 года он был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.