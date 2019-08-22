ВС 29 августа рассмотрит жалобу на лечение обвиняемого в терроризме курсанта из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) РФ 29 августа рассмотрит жалобу адвокатов обвиняемого в содействии террористической деятельности и подготовке к теракту курсанта Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге Вадима Осипова на решение о его направлении на принудительное лечение. Об этом ТАСС сообщил защитник Осипова Виталий Черкасов.

"Верховный суд рассмотрит нашу жалобу 29 августа", - сказал адвокат.

По словам Черкасова, сторона защиты не согласна с тем, что Московский окружной военный суд в своем решении ссылается на показания свидетелей, то есть других курсантов академии, которые не поддержали эти показания на допросе в суде.

В мае этого года Московский окружной военный суд признал Осипова невменяемым, освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение.

Из материалов суда следует, что Осипов составил план совершения теракта в военной академии, желая "прославиться и запомниться современникам". Из этих соображений он в 2017 году разработал план поджога здания академии и расстрела военнослужащих. Для реализации плана подсудимый предлагал двум своим однокурсникам стать соучастниками теракта, но получил отказы, после чего он вступил в переписку со знакомым из Рязани, посылая ему фотографии расположения объектов в академии и предложения по организации теракта.

Дневниковые записи Осипова с планом теракта обнаружил его преподаватель и передал их в ФСБ. Сотрудникам ФСБ сам курсант объяснил свои планы желанием продемонстрировать низкую антитеррористическую подготовку академии, но в суде заявил, что все его планы были шуткой, а признательные показания сотрудникам ФСБ он дал под их давлением. Согласно выводам психиатрической экспертизы, Осипов страдает шизотипическим расстройством личности.