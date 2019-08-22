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СК начал проверку после пожара на теплоходе в Петербурге

В результате происшествия погиб один человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Доследственная проверка началась после пожара на теплоходе "Петр Чайковский", который загорелся рано утром в четверг на причале в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Начата проверка. Следственная группа работает на месте", - сказали в управлении.

Пожар на четырехпалубном теплоходе "Петр Чайковский" на Октябрьской набережной в Петербурге произошел около 05:30 мск. По данным МЧС, загорелась каюта механика, огонь удалось потушить в 06:10 мск с помощью внутреннего пожарного водопровода на судне.

С борта теплохода на берег эвакуировали более 300 человек. Один человек, по данным МЧС, погиб в результате пожара. Он находился в каюте, где произошло ЧП. По данным спасателей, неисправность электрооборудования или неосторожное обращение с огнем рассматриваются в качестве основных причин пожара.

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