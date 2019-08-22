Случаи пожаров на пассажирских теплоходах в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 августа 2019 года около 05:30 мск на пришвартованном на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга четырехпалубном теплоходе "Петр Чайковский" произошел пожар. В результате, по данным СК РФ, погиб член экипажа 1994 года рождения. С борта теплохода на берег были эвакуированы более 300 человек.

ТАСС подготовил хронологию случаев пожаров на пассажирских и грузопассажирских теплоходах в РФ, в результате которых гибли люди. С 1992 года по настоящее время зафиксировано не менее шести таких происшествий (включая ЧП 22 августа 2019 года). В хронологии учитываются в том числе пожары, возникшие на т. н. стоечных несамоходных судах - теплоходах, превращенных в гостиницы, развлекательные центры и др. Не включены пожары на судах, стоявших на ремонте.

14 мая 1997 года возгорание возникло на двухъярусном теплоходе ОМ-346 у причала паромной переправы Ломоносов - Кронштадт (Санкт-Петербург). Инцидент произошел, когда судно, рассчитанное на перевозку до 300 человек, готовилось принять пассажиров. Пожар удалось потушить в течение часа, выгорели спальное помещение команды, буфет, части носового трюма и пассажирского салона. Погибли два члена экипажа, отравившиеся угарным газом. Предположительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

23 декабря 2006 года в акватории Клязьминского водохранилища (Мытищинский район Московской области) произошел пожар на шестипалубном теплоходе, переделанном в развлекательный центр и яхт-клуб "Адмирал". Были эвакуированы 350 человек, судно выгорело полностью, верхняя палуба обрушилась. Один человек погиб - пожарные обнаружили тело рядом с помещением ресторана. Причиной возгорания могли стать фейерверки, которые использовались на одном из проходивших на борту "Адмирала" предновогодних банкетов.

14 ноября 2011 года в Северном речном порту Москвы произошел пожар на трехпалубном круизном теплоходе "Сергей Абрамов" (прежние названия - "Дружба", "Капитан Рачков"; судно было известно тем, что на его борту в 2006 году снималась кинокомедия "День выборов"). Огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. м, теплоход дал крен на правый борт и затонул кормовой частью. В результате погиб моторист (его тело было обнаружено только 27 ноября того же года), еще четыре члена команды пострадали, двое из них были госпитализированы. 24 ноября 2011 года на теплоходе снова возник пожар. При проведении сварочных работ загорелся утеплитель, жертв и пострадавших не было. Экспертиза установила, что причиной возгорания 14 ноября мог послужить "малокалорийный источник огня" - непотушенный окурок или спичка. Уголовное дело по факту пожара было приостановлено в сентябре 2012 года в связи с невозможностью установить виновника происшествия.

7 февраля 2012 года в Москве у Краснопресненской набережной произошел пожар на прогулочном теплоходе "Атлантида", который использовался для проведения банкетов и фуршетов. Общая площадь горения составила 10 кв. м, огонь удалось ликвидировать за несколько минут. В результате пожара погиб один человек, отравившийся продуктами горения.

9 ноября 2015 года в Красноярске произошло возгорание на теплоходе "Композитор Калинников", на базе которого работал гостиничный комплекс "Виктория" (судно было пришвартовано к берегу в течение нескольких лет). Площадь горения превысила 200 кв. м, постояльцы и персонал были эвакуированы. Полностью выгорело машинное отделение, судно легло на грунт, в Енисей попали несколько тонн горюче-смазочных материалов. 10 ноября сотрудники МЧС обнаружили на месте пожара тело женщины - сотрудницы гостиницы. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.