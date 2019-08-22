Пассажиров горевшего в Петербурге теплохода разместили на другом судне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Пассажиров с теплохода "Петр Чайковский", который загорелся рано утром в четверг на причале Санкт-Петербурга, разместили на другом судне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Пассажиров разместили на теплоходе "Сергей Дягилев", сам теплоход "Петр Чайковский" принадлежит "Донинтурфлоту", - сказал собеседник агентства.

Пожар на четырехпалубном теплоходе "Петр Чайковский" произошел около 05:30 мск на Октябрьской набережной. На берег эвакуировали более 300 человек. По данным МЧС, загорелась каюта механика, огонь удалось потушить в 06:10 мск с помощью внутреннего пожарного водопровода на судне. По данным СК РФ, в результате пожара погиб член экипажа 1994 года рождения.

"Каюта [механика] выгорела полностью, определить, что именно там загорелось, изначально сразу невозможно", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. "Проводится проверка по безопасности эксплуатации судов компании [владельца]. Целостность судна не нарушена, течи и разлива нефтепродуктов не произошло", - сказал ТАСС представитель ведомства.

Расследованием причин ЧП займутся Ространснадзор и Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, которое ранее возбудило уголовное дело за нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В новость внесены изменения (12:04 мск) - добавлена информация в четвертом и пятом абзацах.