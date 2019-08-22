Шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом в Подмосковье

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Шесть человек госпитализировали в подмосковной Истре после опрокидывания автобуса в результате ДТП на 69-м километре автодороги М-9 "Балтия". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"По предварительной информации, в ДТП на трассе М-9 пострадали шесть человек, все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в Истринскую больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - сказал собеседник агентства.

По данным ГИБДД России, всего в происшествии пострадали восемь человек. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший 14 человек по маршруту Псков - Москва, уснул за рулем.