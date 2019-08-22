В Минобороны Азербайджана назвали причину крушения самолета ВВС

БАКУ, 22 августа. /ТАСС/. Причиной крушения самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана, произошедшего 24 июля, стало столкновение с птицей или стаей птиц. К такому заключению пришли специалисты, занимавшиеся расшифровкой черного ящика истребителя, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Согласно заключению комиссии по расследованию авиационного происшествия, в момент крушения самолет был в полной исправности. Изучение причин аварии показало, что перед тем, как упасть в Каспийское море, самолет столкнулся в воздухе с посторонним предметом (птицей или стаей птиц), и пилот получил травму", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на данные бортового самописца в нем также отмечается, что пилот пытался восстановить управление самолетом, однако не смог сделать это из-за тяжелого ранения, что привело к крушению авиационного средства.

24 июля во время ночных учебно-тренировочных полетов потерпел крушение и упал в Каспийское море самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана. Военная прокуратура республики возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 342 (халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса страны. Для расследования причин аварии создана следственная группа. К поиску самолета и пилота наряду с местными спасателями были привлечены турецкие специалисты.

19 августа в море был обнаружен и извлечен из воды черный ящик самолета, а через день - тело пилота.