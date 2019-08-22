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В Петербурге у азиатского туриста украли почти $13 тыс. с банковской карты

Инцидент произошел во время посещения потерпевшим Петропавловской крепости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Туриста из страны Восточной Азии обокрали в Санкт-Петербурге. Как сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области, у него украли смартфон, документы и банковскую карту, с которой сняли $12,8 тыс. (более 840 тыс. рублей по курсу ЦБ на 22 августа).

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"В полицию Петроградского района Санкт-Петербурга обратился гражданин одной из стран Восточной Азии и сообщил, что на территории Петропавловской крепости он обнаружил отсутствие документов, смартфона, банковской карты, с которой произошло снятие $ 12 800 США", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В ведомстве добавили, что заявление в полицию турист принес в среду, однако не уточнили, из какой страны прибыл турист.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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