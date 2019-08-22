Родные сбитой экс-сотрудником "Синергии" женщины просят назначить ему максимальный срок

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Супруг и мать женщины, сбитой насмерть на машине бывшим сотрудником университета "Синергия" Михаилом Исахановым в Москве летом 2018 года, просят назначить ему максимальный срок по вмененной статье - семь лет колонии. Об этом сообщил ТАСС представляющий интересы потерпевших адвокат Андрей Мишонов.

"Потерпевшие в четверг в Савеловском суде Москвы в ходе прений сторон попросили приговорить Исаханова к максимальному сроку по инкриминируемой ему статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенных лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшим по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ в редакции статьи 2018 года)", - сказал он.

По словам адвоката, прокурор попросил назначить подсудимому шесть лет и 10 месяцев колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством на три года. Мишонов добавил, что гособвинитель попросил суд частично удовлетворить иск о причинении морального вреда супругу погибшей женщины - 5 млн рублей, а материальный ущерб в 700 тыс. рублей полностью удовлетворить.

"Моральный ущерб матери погибшей Лукашовой Людмилы прокуратура попросила удовлетворить частично - 5 млн рублей, а Варвары Бойко иск о компенсации морального вреда в 2 млн рублей удовлетворить полностью", - уточнил защитник. Адвокат попросил оправдать Исаханова или в случае невозможности оправдания назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

ДТП произошло 18 июня 2018 года на улице Верхней Масловке. Водитель сбил на тротуаре двух женщин, одна из которых была на девятом месяце беременности. Она и ее ребенок погибли. Вторая женщина получила серьезные травмы. Супруг и мать беременной женщины заявили к подсудимому иски о причинении морального и материального вреда на общую сумму более 20 млн рублей.

Судебная медицинская экспертиза обнаружила в крови Исаханова наркотик: перед тем как сесть за руль, он употреблял марихуану или гашиш. На основании этого следователь переквалифицировал его действия с ч. 3 ст. 264 УК РФ на ч. 4 той же статьи (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Исаханов в 2016 году привлекался к административной ответственности за хранение наркотических средств, говорится в материалах дела. Вину он признал частично.