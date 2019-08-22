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Родные сбитой экс-сотрудником "Синергии" женщины просят назначить ему максимальный срок

Летом 2018 года Михаил Исаханов сбил двух женщин на улице Верхней Масловке, одна из которых, находясь на девятом месяце беременности, погибла

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Супруг и мать женщины, сбитой насмерть на машине бывшим сотрудником университета "Синергия" Михаилом Исахановым в Москве летом 2018 года, просят назначить ему максимальный срок по вмененной статье - семь лет колонии. Об этом сообщил ТАСС представляющий интересы потерпевших адвокат Андрей Мишонов.

"Потерпевшие в четверг в Савеловском суде Москвы в ходе прений сторон попросили приговорить Исаханова к максимальному сроку по инкриминируемой ему статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенных лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшим по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ в редакции статьи 2018 года)", - сказал он.

По словам адвоката, прокурор попросил назначить подсудимому шесть лет и 10 месяцев колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством на три года. Мишонов добавил, что гособвинитель попросил суд частично удовлетворить иск о причинении морального вреда супругу погибшей женщины - 5 млн рублей, а материальный ущерб в 700 тыс. рублей полностью удовлетворить.

"Моральный ущерб матери погибшей Лукашовой Людмилы прокуратура попросила удовлетворить частично - 5 млн рублей, а Варвары Бойко иск о компенсации морального вреда в 2 млн рублей удовлетворить полностью", - уточнил защитник. Адвокат попросил оправдать Исаханова или в случае невозможности оправдания назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

ДТП произошло 18 июня 2018 года на улице Верхней Масловке. Водитель сбил на тротуаре двух женщин, одна из которых была на девятом месяце беременности. Она и ее ребенок погибли. Вторая женщина получила серьезные травмы. Супруг и мать беременной женщины заявили к подсудимому иски о причинении морального и материального вреда на общую сумму более 20 млн рублей.

Судебная медицинская экспертиза обнаружила в крови Исаханова наркотик: перед тем как сесть за руль, он употреблял марихуану или гашиш. На основании этого следователь переквалифицировал его действия с ч. 3 ст. 264 УК РФ на ч. 4 той же статьи (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Исаханов в 2016 году привлекался к административной ответственности за хранение наркотических средств, говорится в материалах дела. Вину он признал частично.

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