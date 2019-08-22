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Петербуржцы пожаловались в полицию на зоогостиницу, в которой мучают животных

По некоторым данным, за последние 4 месяца в ней погибли 7 кошек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Жители Петербурга обратились в полицию с заявлениями о зоогостинице на Русановской улице, Невского района города, где, по предварительным данным, издеваются над животными. В региональном ГУ МВД ТАСС в четверг подтвердили получение соответствующих жалоб.

"Поступило несколько жалоб от граждан на деятельность данной организации, в настоящее время проводится проверка", - сказал представитель ведомства.

По словам авторов заявлений, хозяйка зоогостиницы жестоко обращалась с животными. По неофициальным данным, с мая этого года в организации погибли семь кошек. Животные находились там на передержке. По данным региональных СМИ, хозяйка зоогостиницы - медсестра и бывшая сотрудница контактного зоопарка.

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