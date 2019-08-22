Петербургские медики подтвердили крайне тяжелое состояние пострадавшей в Турции девочки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Петербургские медики, прибывшие в четверг в Турцию для оказания помощи пострадавшей в Бодруме 12-летней российской девочки, подтвердили тяжелое состояние ребенка. Врачи решают вопрос о проведении дополнительных обследований, сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

В генконсульстве РФ в Анталье ранее сообщали, что 12-летняя россиянка, которую 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна, была экстренно госпитализирована и находится в критическом состоянии.

"Выводы, сделанные накануне во время телеконференции из Санкт-Петербурга, подтвердились: состояние пациентки крайне тяжелое, относительно стабильное. Больная нетранспортабельна. Обсудили лечение с турецкими коллегами, обменялись мнениями", - говорится в сообщении.

В четверг вечером врачи планируют выяснить, удалось ли преодолеть повреждения легких. "В зависимости от результата будет поставлен вопрос об удалении дренажей из плевральных полостей. Это важно для определения возможности перемещения пациентки в диагностические кабинеты КТ и МРТ", - добавили в пресс-службе. До наступления ясности по этим вопросам петербургские медики будут оставаться в Турции.