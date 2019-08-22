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Пожар на складе свечей на юго-востоке Петербурга локализован на площади 4 тыс. кв. м

Ранг пожара понижен до четвертого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Спасатели локализовали пожар на складе свечей на Складской улице в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС представитель МЧС на месте ЧП.

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"Пожар локализован на площади четыре тысячи квадратных метров. Ранг пожара снижен до №4", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, при пожаре пострадали два человека, один получил ожоги и отравление продуктами горения, второй - только отравление продуктами горения. Как передает корреспондент ТАСС с места ЧП, из окон здания продолжает идти дым, слышны хлопки, отваливается облицовка.

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