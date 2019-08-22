Площадь горения в складском здании в Петербурге сократилась до 600 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Площадь возгорания в складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга, где в четверг произошел крупный пожар, которому был присвоен максимальный ранг сложности, сократилась до 600 кв. м, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Сейчас площадь [возгорания] 600 кв м. Тушение продолжается", - сказал представитель ведомства. В управлении МЧС по Санкт-Петербургу отметили, что в настоящее время ранг пожара понижен до 1БИС.

Возгорание произошло в четверг на третьем этаже в четырехэтажном кирпичном здании в промышленной зоне. Из здания были эвакуированы 200 человек.

Площадь пожара составила 4 тыс. кв. метров, ранг возгорания был повышен до пятого номера - максимального для города.

Пострадали два человека. Один получил ожоги и отравление продуктами горения, второй - только отравление продуктами горения.

Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе на месте пожара зафиксировано не было.