Сгоревший склад в Петербурге скорее всего снесут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Складское здание в Невском районе Санкт-Петербурга, где в четверг произошел крупный пожар, скорее всего, не подлежит восстановлению и будет снесено, сообщили ТАСС в администрации района.

"В здании будет проведена экспертиза. Но, по предварительной информации, восстанавливать его не целесообразно, и оно будет снесено. Окончательно это станет известно после оценки экспертов в ближайшее время", - сказала представитель администрации.

Пожар в складском здании произошел в четверг днем. Возгорание возникло на третьем этаже здания, а затем распространилось по его площади. Из здания эвакуировали 200 человек. Площадь пожара составила 4000 кв. м, ранг пожара повысили до пятого номера - максимального для города.

В результате ЧП пострадали три человека, два из них находятся в тяжелом состоянии.