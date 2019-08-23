Число пострадавших при пожаре на свечном складе в Петербурге возросло до трех

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших при пожаре на свечном складе в Петербурге, который тушили почти сутки, возросло до трех. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, куда поступили пострадавшие.

"Пострадавших уже трое. Третий поступил к нам сегодня", - сказал собеседник агентства. По его словам, пациент находится в состоянии средней степени тяжести, он получил 17% ожогов.

В день пожара сообщалось о двух пострадавших: у обоих отравление продуктами горения, один из них получил ожоги. Медики оценивали их состояние как тяжелое. "Один из вчерашних [поступивших] переведен в общее отделение. Еще один остается в реанимации, состояние не критическое, есть тенденция к улучшению", - рассказали в НИИ.