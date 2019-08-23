Угрозу распространения лесного пожара на село Бешпагир на Ставрополье сняли

СТАВРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Эвакуация жителей села Бешпагир на Ставрополье, вблизи которого возник лесной пожар, не проводится. Угроза распространения огня на населенный пункт отсутствует, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Грачевского района.

"Эвакуации не будет. От населенного пункта уже отбили пожар", - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров сообщил об угрозе распространения возгорания на территорию населенного пункта. "Сейчас на месте работают силы МЧС, пожарные, прибыла спецтехника. Создан оперативный штаб", - написал он в своем аккаунте в Instagram.

Информация о пожаре поступила в 17:10 мск. По данным краевого ГУ МЧС, возле населенного пункта произошло возгорание сухой травы с последующим переходом пламени на лесной массив. По уточненным данным, площадь пожара - более 0,5 га.