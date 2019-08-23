Склад на площади 200 кв. м горит в Невском районе Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Склад загорелся на Хрустальной улице в Невском районе Петербурга в пятницу вечером. Как сообщили ТАСС в городском управлении МЧС, пожар происходит на всей площади - 200 кв. м, спасатели тушат его по повышенному номеру сложности.

"Пожар в одноэтажном складском сооружении на площади 200 кв. м, происходит горение по всей площади", - сказали в управлении. Информации о пострадавших не поступало.

Это уже второе возгорание на складах в Невском районе города за последние два дня. В четверг там также произошел крупный пожар в складском здании. Огонь охватил площадь в 4 тыс. кв. м, пожару был присвоен пятый - максимальный уровень сложности. Полностью потушить его удалось спустя почти сутки. В результате инцидента пострадали три человека.